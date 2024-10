Agguato a Foggia: feriti un 49enne ai domiciliari e suo zio 69enne

FOGGIA - Un agguato si è consumato questa sera a Foggia, dove un uomo di 49 anni, attualmente agli arresti domiciliari, è rimasto ferito all'interno della sua abitazione. Durante la sparatoria, anche suo zio, un uomo di 69 anni, è stato colpito dai numerosi colpi di pistola esplosi all'esterno della casa.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le condizioni di entrambi non sarebbero critiche e nessuno dei due è in pericolo di vita. I due uomini sarebbero stati colpiti mentre si trovavano sull'uscio di casa.

A dare l'allarme sono stati alcuni cittadini della zona, allarmati dal forte rumore degli spari. Immediatamente, i carabinieri si sono recati sul luogo per avviare le indagini e ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non sono ancora chiari i motivi dietro l'attacco, ma gli investigatori stanno raccogliendo informazioni e testimonianze per identificare i responsabili.