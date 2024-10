Piazzale Italia e Piazza Puglia ripulita dai volontari de La Via della Felicità

FOGGIA - Domenica mattina il gruppo di cittadini volontari de La Via della Felicità di Foggia si sono incontrati in Piazzale Italia per ripulire le aree verdi dai rifiuti abbandonati.I volontari hanno raccolto decine di sacchi di rifiuti tra cui vestiti abbandonati, cartoni, rifiuti ingombranti, plastica, cartacce, lattine, bottiglie di vetro e molto altro.Sono partiti inizialmente da Piazzale Italia ma hanno ripulito anche Piazza Puglia.Marina, responsabile dell’iniziativa vuole ricordare le parole dell’autore L. Ron Hubbard, della guida al buon senso La Via della Felicità: “Continuiamo ad abbattere foreste, ad inquinare fiumi e mari, a rovinare l’atmosfera e sarà la fine. La temperatura alla superficie può salire fino ad arrostirci, e la pioggia può diventare acido solforico. Tutte le forme viventi potrebbero morire. Qualcuno potrebbe chiedere: “E anche se fosse vero, che cosa posso farci io?”. Beh, se anche non si facesse altro che disapprovare quelli che con le loro azioni rovinano il pianeta, sarebbe già qualcosa. E persino se ci si limitasse a pensare che è negativo distruggere il pianeta ed a comunicare tale opinione, sarebbe già qualcosa.”Ma il gruppo foggiano, oltre a disapprovare queste cattive azioni ha deciso di fare qualcosa a riguardo per prendersi cura dell’ambiente.Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitapuglia@gmail.com .