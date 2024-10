Alberobello, ‘Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum’

Giorni feriali: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Domenica e Giorni Festivi: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 Sabato ore 8:00 ore 17:00

Chiuso il lunedì mattina per consentire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il regolare svolgimento delle attività di polizia mortuaria.

ALBEROBELLO - In vista delle celebrazioni del 2 novembre, l’Amministrazione traccia un bilancio delle attività svolte, e di quelle in corso d’opera, in merito ai lavori di ampliamento del Cimitero comunale e inoltre dei servizi resi alla comunità per rendere più funzionale ed efficiente tanto la gestione quanto la fruizione del sito cimiteriale.Dopo attente verifiche, si è concluso l’iter procedurale che nel lontano 2006, con determinazione dell’allora Responsabile di Servizio, fu concesso un Project Financing per i lavori di recupero, ottimizzazione e ampliamento del Cimitero comunale di Alberobello.“Per la gestione del sito cimiteriale della nostra Città - spiega il Primo cittadino - mi sono fortemente ancorato al senso di responsabilità, proprio del mandato politico-amministrativo, per cui ho messo da parte le mie analisi e ho cercato di individuare, assieme agli Uffici comunali, una soluzione alle annose problematiche insorte e soprattutto per consentire a ogni famiglia, residente e non, di onorare con rispetto e decoro i propri cari estinti.”Grazie alla stipula di una nuova convenzione, sono riprese le opere per il completamento del Cimitero e oltre a queste l’Amministrazione ha previsto una serie di nuovi servizi inerenti la gestione organizzativa. Questi riguardano:- il censimento cimiteriale. Questo si è reso possibile grazie all’implementazione di Aldilapp, la App presentata ufficialmente ai cittadini a marzo scorso, che oltre a consentire la digitalizzazione di numerosi servizi, ha permesso di geolocalizzare le tombe dei cari estinti senza dover ricorrere a mappe o altro;- la programmazione delle attività di esumazione, decorsi dieci anni, e di estumazione dopo cinquanta anni;- l’ampliamento dei servizi interni a partire dall’estensione dell’orario di accesso al sito cimiteriale, secondo quanto richiesto dai cittadini, fino all’esternalizzazione di servizi aggiuntivi come le pulizie generali.“Nell’ambito dei servizi del Cimitero comunale, per la prima volta in assoluto, è stato avviato da questa Amministrazione un vero e proprio piano di gestione che passa attraverso la progressiva pianificazione di estumulazioni ed esumazioni”. Conclude Saverio Sgobba, Assessore con Delega ai servizi cimiteriali: “Questo è stato possibile grazie al puntuale censimento di loculi e ossari. Un provvedimento faticoso seppure doveroso per la nostra comunità”.Nei giorni 1, 2 e 3 novembre 2024 il cimitero sarà aperto dalle ore 8:00 alle ore 17:00.Infine con Ordinanza n. 178 R. G. del 24-09-24 sono stati resi noti i nuovi orari di apertura al pubblico del Cimitero comunale.