Taranto, 3,5 mln per l'innovativo impianto sportivo del quartiere 'Paolo VI'

TARANTO - Nell’ambito dei progetti e delle iniziative che puntano a confermare ed accrescere la vocazione sportiva della città di Taranto, si registra un’importante decisione adottata dalla Giunta Comunale del capoluogo ionico. Si tratta dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica finalizzato alla realizzazione di un impianto sportivo outdoor, dedicato a tre discipline: rugby, football americano e baseball. Caratterizzata da interventi che prevedono un investimento complessivo di 3.500.000,00 €, come relazionato dall’assessore all’Urbanistica, Edmondo Ruggiero, l’opera ha ricevuto via libera da tutti gli enti preposti, incluse la Commissione Impianti Sportivi del C.O.N.I. e le federazioni sportive nazionali di baseball, rugby e football americano.Primo nel centro-sud Italia a ospitare tre discipline sovrapposte, questo innovativo impianto sorgerà su un’area di proprietà comunale nel quartiere Paolo VI di Taranto, precisamente nel tratto tra Corso Buozzi e Via De Gasperi. Il progetto, stilato in base alle normative contemplate dal nuovo Codice degli Appalti, sarà presto posto a base di gara per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione delle opere. Stando a quanto stimato dalla Direzione Urbanistica, i lavori dovrebbero prendere il via entro febbraio 2025 per poi terminare nella primavera del 2026.Aver gettato le basi per la realizzazione di un impianto polifunzionale rappresenta un ulteriore traguardo per l'Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, che nel solco del piano “Ecosistema Taranto”, è sempre più impegnata nell'attuazione di opere strategiche mirate alla rigenerazione urbana e sociale delle aree periferiche della città. Come dimostra il centro sportivo che sorgerà al quartiere “Paolo VI”, la priorità dell’Ente è quella di trasformare le zone periferiche in luoghi di aggregazione promuovendo uno sviluppo sostenibile ed inclusivo, obiettivo che può essere perseguito con iniziative che spaziano dalla realizzazione di infrastrutture moderne alla valorizzazione degli spazi pubblici e all'implementazione di progetti culturali che coinvolgano i giovani e le famiglie del territorio.