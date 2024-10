Apulia Digital Experience 2024: Focus sull'Intelligenza Artificiale per il futuro del visual storytelling

BARI – Domani, domenica 27 ottobre, si chiude la seconda edizione dell'Apulia Digital Experience (ADE) con la premiazione del contest “A Visual Storytelling of Puglia through AI”. L’evento, ospitato all'Apulia Film House nella Fiera del Levante, è un punto di riferimento per discutere delle tecnologie più avanzate nell’industria del cinema e dell’intrattenimento.Durante questa terza e ultima giornata, esperti e professionisti continueranno ad approfondire come l'Intelligenza Artificiale (IA) stia trasformando ogni fase della produzione creativa: dalla sceneggiatura alla post-produzione, fino alla distribuzione e agli aspetti legali. I panel in programma esploreranno il ruolo della produzione virtuale, del metaverso e delle tecnologie immersive che stanno aprendo nuove possibilità per filmmaker, brand e creatori di contenuti, con uno sguardo sulle strategie per promuovere e distribuire IP di successo.La premiazione del contest “A Visual Storytelling of Puglia through AI” concluderà l’edizione 2024 di ADE, valorizzando le applicazioni dell'IA nella narrazione visiva e nella promozione del patrimonio culturale pugliese. Il concorso ha invitato i partecipanti a creare racconti innovativi che esaltano la bellezza e la storia della regione, utilizzando tecniche di intelligenza artificiale.L’Apulia Digital Experience, promosso dalla Rai, organizzato da Rai Com e Apulia Film Commission e finanziato dalla Regione Puglia, si inserisce nel progetto “Promuovere il Cinema 2024”, sostenuto dai fondi POC Puglia 2014-2020, Azione 6.7. L'evento ha così riaffermato il ruolo di ADE come piattaforma di confronto e innovazione nel panorama del cinema e della tecnologia digitale.