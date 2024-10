Apulia University Village: partito il veliero da Taranto, domani Gallipoli e le altre tappe

Assessore Leo: "Il mare e i giovani, due forze capaci di trasformare la nostra regione, di unire tradizione e innovazione, di creare nuove rotte per una Puglia più forte e competitiva".





TARANTO - Ha preso il largo oggi a Taranto l'Apulia University Village, un tour di «orientamento itinerante alla scelta universitaria» che, seguendo i confini del mare, approderà a "Didacta Italia - Edizione Puglia".





Le prossime tappe vedranno giungere i ragazzi sui velieri nelle città di Gallipoli domani sabato 12 ottobre alle 9:00 presso Marina Blue Salento e domenica 13 nel Porto Turistico Lungomare Cristoforo Colombo alla stessa ora. Dopo il Salento sarà la volta di Brindisi: lunedì mattina presso il Porto Turistico all’interno del Salone Nautico, Manfredonia il 15 ottobre presso il Porto Turistico Marina del Gargano Lungomare del Sole e si chiuderà a Bari in occasione dell’inaugurazione di Didacta Italia – Edizione Puglia.





"Il mare e i giovani - ha dichiarato oggi l’assessore Sebastiano Leo - sono due forze potenti, inarrestabili. Da un lato, il mare rappresenta per la nostra Puglia un ponte verso il mondo, dall'altro i nostri ragazzi, pronti a salpare, pieni di sogni, verso il futuro che li attende. Oggi con questo tour bellissimo e pieno di entusiasmo abbiamo rafforzato questo legame straordinario e abbiamo dato il via a un nuovo percorso di orientamento anche grazie alla collaborazione con le nostre università e con Adisu". Quello partito oggi a Taranto rappresenta "un viaggio non solo geografico, ma simbolico ed emozionale, la rotta verso il futuro dei nostri ragazzi, la progettualità della Regione Puglia di offrire opportunità formative e lavorative in linea con le radici e le potenzialità di ciascun territorio. Sarà un’esperienza unica per i ragazzi che vivranno questi giorni in barca a vela attraversando la loro e nostra regione, e nello stesso tempo una comunicazione di forte impatto ai loro coetanei, perché la Regione Puglia offre un’offerta formativa completa ed eccellente. I ragazzi devono viaggiare per prendere il meglio dal mondo, ma consapevoli che nella loro regione troveranno un diritto allo studio impareggiabile, un’offerta formativa completa e tutto il sostegno per il loro inserimento nel mondo e poi anche nel mondo del lavoro". "Il mare e i giovani - conclude l’assessore Leo - sono due forze capaci di trasformare la nostra regione, di unire tradizione e innovazione, di creare nuove rotte per una Puglia più forte e competitiva. E noi, come Regione, siamo qui per sostenerli, per garantire che questo legame con il territorio si traduca in opportunità concrete, in occupazione e in crescita. In attesa di Didacta Italia – Edizione Puglia facciamo sosta nelle nostre bellissime città marine, e aspetto tutti domani a Gallipoli e poi via via nelle altre tappe".