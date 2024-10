Assalto notturno al bancomat Unicredit a Bari: Polizia sul posto, traffico in tilt

BARI - Nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2024, un assalto al bancomat dell'Unicredit in via Bruno Buozzi a Bari ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di ladri ha forzato il bancomat, causando un notevole impatto sulla viabilità nella zona, con traffico congestionato all’ingresso della città dalla SS96.Immediato l'intervento della Polizia e della Scientifica, che si sono recati sul posto per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini. Gli agenti stanno raccogliendo prove e testimonianze per cercare di identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’accaduto.Al momento, resta da quantificare il bottino rubato durante l'assalto, mentre proseguono le indagini per comprendere se il colpo sia stato compiuto da una o più persone e per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti in città.