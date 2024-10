NAPOLI - Ancora violenza a Napoli. Nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2024, un ragazzo di soli 15 anni è stato ucciso a colpi di pistola in via Carminiello al Mercato, all’angolo con Corso Umberto I, non lontano dal quartiere Forcella. L'omicidio è avvenuto intorno alle 2 del mattino, e l'adolescente, incensurato, è morto sul colpo.La Polizia di Stato, attraverso la Squadra Mobile, ha avviato le indagini per chiarire il movente e la dinamica dell'accaduto. È in corso la verifica di un possibile coinvolgimento di un altro minore, che è rimasto lievemente ferito insieme a una terza persona. Al momento, sono state sequestrate le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona per cercare di identificare i responsabili e fare luce su questo tragico episodio.