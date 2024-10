ATP Pechino: Sinner in finale contro Alcaraz, Bolelli e Vavassori avanti nel doppio

FRANCESCO LOIACONO - Jannik Sinner conquista un posto in finale al torneo ATP 500 di Pechino, sconfiggendo in semifinale il cinese Yunchaokete Bu con il punteggio di 6-3, 7-6. L’altoatesino ha dominato il primo set con una serie di colpi precisi sotto rete, imponendo il suo gioco e gestendo gli scambi con grande lucidità. Nel secondo set, il cinese ha provato a reagire, portandosi in vantaggio 6-5 grazie a un rovescio efficace. Tuttavia, Sinner ha risposto con alcuni pregevoli pallonetti, portando il set al tie-break, dove è riuscito a prevalere grazie a un dritto incisivo e alle sue demivolée.

Con questa vittoria, Sinner si qualifica per la finale, dove affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il giovane talento iberico ha battuto nella prima semifinale il russo Daniil Medvedev con un 7-5, 6-3, assicurandosi il passaggio all’ultimo atto del torneo. La finale tra Sinner e Alcaraz si preannuncia come uno scontro tra due dei giovani più promettenti del circuito mondiale.

Anche nel torneo di doppio, l’Italia è protagonista: Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno superato l’olandese Weesly Koolhof e il croato Nikola Mektic in due set, con il punteggio di 7-6, 6-2, guadagnandosi l’accesso alla finale. Qui sfideranno la coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten. Per Bolelli e Vavassori, si tratta della quinta finale di doppio nel 2024, una stagione finora molto positiva per la coppia azzurra.

Sul fronte femminile, Sara Errani e Jasmine Paolini continuano il loro cammino nel torneo di doppio, superando agli ottavi la canadese Leylah Fernandez e l’indonesiana Aldila Sutjiadi con il punteggio di 7-6, 6-2. Le due italiane si qualificano così per i quarti di finale, dove affronteranno la brasiliana Beatriz Haddad Maia e la tedesca Laura Siegemund, in un incontro che si preannuncia molto combattuto.