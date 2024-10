Infortunio per Calvano: emergenza Monopoli in vista del match contro l'Altamura

FRANCESCO LOIACONO - Il Monopoli dovrà fare a meno di diversi giocatori chiave in vista della sfida di sabato 6 ottobre contro l'Altamura, valida per l'ottava giornata del girone C di Serie C. Tra le assenze più pesanti, quella del centrocampista Davide Calvano, che ha riportato una distorsione al ginocchio durante la partita contro il Catania al "Massimino-Cibali" nella settima giornata. Un infortunio che lo terrà fuori dal campo per la gara di sabato, complicando ulteriormente i piani della squadra biancoverde.

Al posto di Calvano, l'allenatore Alberto Colombo – che tornerà in panchina dopo aver saltato il match contro il Catania a causa di un'influenza – ha già scelto Scipioni come sostituto. A Catania, Colombo era stato sostituito dal vice Luigi Anaclerio, ma ora sarà nuovamente lui a guidare il Monopoli nella delicata sfida al "San Nicola" di Bari.

Oltre a Calvano, Colombo dovrà fare i conti con altre assenze importanti: Bruschi, fermato da problemi muscolari, e Bizzotto, che non sarà disponibile a causa di uno stiramento. La squadra si trova dunque in una situazione di grande emergenza, ma la necessità di ottenere un risultato positivo è evidente dopo la sconfitta per 1-0 subita in Sicilia.

Il Monopoli, pur penalizzato dalle assenze, dovrà cercare di vincere per rimanere competitivo nella corsa ai play-off, cercando di sfruttare ogni occasione contro un avversario altrettanto insidioso come l'Altamura. La sfida di sabato rappresenta un banco di prova importante per la squadra pugliese, chiamata a reagire dopo la battuta d'arresto dell'ultima giornata.