ATP Vienna: Berrettini supera Tiafoe in tre set, Musetti ai quarti per il ritiro di Monfils

Nel secondo turno del torneo ATP 500 di Vienna, Matteo Berrettini si impone con una vittoria sofferta contro l'americano Frances Tiafoe, superandolo 6-3, 6-7, 6-3 e qualificandosi per il terzo turno. Il tennista romano ha dominato il primo set grazie a passanti incrociati precisi, chiudendo rapidamente sul 6-3.Il secondo set, invece, è stato molto equilibrato, con i due giocatori che hanno mantenuto i loro turni di servizio fino al 6-6. Nel tie-break, Tiafoe ha sfruttato il suo servizio veloce e potente per vincere 7-6 e portare la partita al terzo set.Nell’ultima frazione, Berrettini ha ritrovato il suo ritmo, utilizzando top spin e pallonetti per destabilizzare l’avversario, chiudendo il set e il match con un convincente 6-3.In un’altra sfida del torneo, Lorenzo Musetti ha ottenuto il pass per i quarti di finale grazie al ritiro del francese Gael Monfils, costretto a lasciare il campo per problemi muscolari.Tra gli altri risultati, il bulgaro Grigor Dimitrov ha battuto Zhizhen Zhang 6-4, 7-5, mentre Brandon Nakashima ha superato il connazionale Tommy Paul con un doppio 6-4. Il tedesco Alexander Zverev ha infine prevalso 6-2, 7-5 sull’americano Marcos Giron, avanzando anch’egli al turno successivo.