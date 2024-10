Serie C, Girone C: scontri decisivi per Monopoli, Altamura e Taranto nella corsa a promozione e salvezza

Nell’undicesima giornata del girone C di Serie C, si prospettano scontri decisivi per diverse squadre in cerca di punti fondamentali per le proprie ambizioni.Il Monopoli, dopo aver pareggiato 0-0 contro il Messina al “San Filippo”, si prepara a sfidare il Trapani al “Veneziani” sabato 26 ottobre alle 15. La squadra pugliese punta alla vittoria per avvicinarsi al primo posto in classifica. Il Trapani, invece, arriva galvanizzato dalla schiacciante vittoria per 5-1 contro il Cerignola al “Provinciale” e cercherà di continuare il suo momento positivo.Sempre sabato, il Cerignola ospiterà il Picerno al “Monterisi” alle 17:30. Gli ofantini, dopo la sconfitta contro il Trapani, vogliono riscattarsi per rimanere in corsa per i play-off. Il Picerno, reduce dal pareggio 1-1 contro il Potenza al “Curcio”, cercherà di mantenere il passo per consolidare la propria posizione.Domenica 27 ottobre, l’Altamura affronterà la Juventus Next Gen al “San Nicola” alle 15. I biancorossi arrivano da una convincente vittoria per 2-0 sul Latina in trasferta al “Francioni” e vanno alla ricerca dei tre punti per allontanarsi dalle zone basse della classifica. Dall’altro lato, la Juventus Next Gen è in cerca di riscatto dopo la pesante sconfitta per 0-3 contro l’Avellino a Biella.Il Taranto, dopo la sconfitta di misura per 2-1 contro il Crotone allo “Scida”, cercherà di rilanciarsi contro la Turris allo “Iacovone”. La squadra campana, reduce da una vittoria per 2-0 sul Giugliano al “Liguori”, arriva a Taranto con l’intenzione di continuare la striscia positiva, mentre i padroni di casa devono assolutamente vincere per lasciare l’ultimo posto in classifica.Infine, il Foggia sfiderà il Sorrento alle 17:30 al “Viviani” con l’obiettivo di puntare al nono posto in classifica. Il Sorrento arriva da una pesante sconfitta per 0-3 contro il Benevento e cercherà di reagire per risalire la classifica. Anche per i rossoneri, sarà una partita cruciale per allontanarsi dalla zona retrocessione e mantenere viva la speranza di un piazzamento ai play-off.