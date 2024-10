Bari, al Redentore partono i corsi dell’obbligo formativo

BARI - Nella Scuola di formazione professionale CNOS-FAP Regione Puglia, i Salesiani del Redentore offrono d anche in quest’anno corsi per l'assolvimento dell'obbligo formativo indirizzati a ragazzi e giovani adulti, in modo particolare coloro che sono a rischio dispersione scolastica. I corsi sono rivolti a ragazzi di età compresa tra i 15 e i 24 anni, che non hanno conseguito un diploma di scuola media superiore e sono motivati a intraprendere un percorso di qualifica professionale. In questo modo sono supportati i giovani nella loro formazione e nel loro ingresso nel mondo del lavoro.È ormai imminente l’avvio di due corsi:Questo corso fornisce agli allievi le competenze fondamentali per lavorare nel settore elettrico, con un focus su sicurezza, installazione e manutenzione di impianti elettriciQuesto corso prepara gli allievi a diagnosticare e riparare guasti nei veicoli a motore, occupandosi della manutenzione dei sistemi meccanici.Tutti i corsi presentano formazione Pratica e Teorica