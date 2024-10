Us Lecce: Bonifazi operato al menisco

Presto inizierà la riabilitazione e se tutto andrà bene potrebbe essere disponibile tra due o tre mesi, cioè forse a dicembre 2024 o a gennaio 2025. Il calciatore è arrivato al Lecce dal Bologna nello scorso calcio mercato estivo in prestito con diritto di riscatto fissato a 500 mila Euro. Nella sua carriera Bonifazi ha giocato nel Bologna, nel Frosinone, nella Spal, nell’ Udinese, nel Torino, nella Casertana, nel Benevento, nel Torino Under 19 e nel settore giovanile del Siena.





Per l’allenatore del Lecce Luca Gotti la sua lunga assenza sarà un problema. Il tecnico dei salentini dovrà trovare delle valide alternative in difesa per sostituirlo in modo adeguato nel tentativo di raggiungere la salvezza in questa stagione.

- Il difensore del Lecce Kevin Bonifazi è stato operato al menisco del ginocchio destro nel pomeriggio di giovedì 10 ottobre dal chirurgo Christian Fink a Innsbruck. Il calciatore si era infortunato in allenamento il 19 settembre. Bonifazi non ha mai giocato con i salentini in questo campionato di Serie A.