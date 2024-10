Bari, al via 'Next Generation': tutto sulla Generazione Z

BARI - Parte a ottobre il nuovo format NEXT GENERATION dedicato alla GENERAZIONE Z su Antenna Sud, Antenna Sud Extra e Teleregione.La trasmissione, che andrà in onda fino a giugno, ideata da Teresa Conforti ( volto noto di Dietro le quinte – a copertura nazionale e in onda anche sulle reti del gruppo Editoriale Distante ), è dedicata ai giovani e agli adolescenti e tratta tematiche di attualità legate ad argomenti sensibili e concreti.Protagonisti un gruppo di ragazzi della Gen Z, ragazzi che si confronteranno su vari argomenti con ospiti ed esperti del settore (boomer).Insomma un vero e proprio confronto tra Generazione Z e Boomer.La GenZ, ovvero la generazione composta da persone nate tra i tardi anni '90 e i primi anni 2010, è protagonista del cambiamento.Di sicuro quando muoverà i primi passi nel mondo del lavoro cambierà la nostra società. La Generazione Z viene raccontata come più attenta alla sostenibilità ambientale, con una maggiore consapevolezza dei problemi legati al cambiamento climatico e all'inquinamento.E’ più incline all’attivismo sociale, all’inclusione e alla diversità e accetta le differenze culturali promuovendo un ambiente sociale più aperto e tollerante.Ma è anche la generazione cresciuta immersa nel digitale e con accesso istantaneo alle informazioni. L’obiettivo del programma è quello di creare uno spazio a misura di Gen Z. Uno spazio per un pubblico di giovani e giovanissimi dove confrontarsi e riflettere su un tema per ogni puntata.Insomma il punto di vista della Gen Z . Sono i figli della X Generation, non hanno mai conosciuto un mondo senza internet, smartphone o i-Pod. La dimestichezza con la tecnologia digitale rende questa generazione la più esperta nella navigazione in rete.Una generazione in equilibrio nella doppia identità fisica e digitale.Nelle prime quattro puntate si parlerà del potere delle immagini, del valore dei soldi, della sostenibilità ambientale e della società della performance.Accanto alla Gen z (Gloria Camassa, Giada Carnevali, Gaia Casalino, Elisa Di Noia, Rossana Di Pierro , Sara Grandolfo, Nicole Mariani , Sabrina Marinelli, Angelica Pegna ) l’attore Giorgio Consoli, la scrittrice Antonella Migliorati e la manager culturale Angela Fiammata.Il programma va in onda su Antenna Sud il martedì alle 23:00 e in replica il venerdì alle 19:00. Su Teleregione il mercoledì alle 18:45 e in replica il venerdì alle 13:30. Su Antenna Sud Extra il lunedì alle 21:00 e in replica il venerdì alle 23:45.Per info e candidature : mail Genz.nextgeneration@gmail.com