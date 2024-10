Bari, ripristino basole nella Città vecchia: oggi l’avvio dei lavori alla presenza del sindaco e dell’assessore Scaramuzzi

BARI - Questa mattina, in largo San Sabino, il sindaco Vito Leccese e l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, insieme alla presidente del Municipio I Annamaria Ferretti, hanno assistito all’avvio degli interventi di sostituzione delle basole danneggiate in alcune strade e piazze di Bari vecchia.“Oggi abbiamo avviato un intervento molto atteso e altrettanto delicato di sistemazione delle basole nella città vecchia, condiviso con la Soprintendenza, che ringrazio per l’interlocuzione positiva - ha dichiarato Domenico Scaramuzzi -. Grazie a questi lavori potremo prenderci cura e mettere in sicurezza uno dei luoghi più belli della nostra città, scelto ogni giorno da centinaia di turisti. Si tratta del primo di una serie di cantieri di manutenzione straordinaria che avvieremo fra circa due mesi grazie a un fondo cospicuo per cui pubblicheremo a giorni il nuovo appalto per la riqualificazione di marciapiedi e strade ammalorate della città. Gli interventi risponderanno alle segnalazioni pervenute dai Municipi a garanzia della sicurezza dei pedoni e di tutti gli utenti della strada”.L’azienda incaricata si occuperà dello smontaggio e del ricollocamento in quota della pavimentazione, costituita da basole in pietra, e della sostituzione di alcune basole ormai danneggiate. Le basole impiegate avranno stessa dimensione, finitura superficiale e colorazione del tutto simile a quelle esistenti, in modo da non alterare in nessun modo lo stato dei luoghi.Queste le strade interessate dai lavori: largo San Sabino (via Jacopo Calò Carducci), vico dei Gesuiti / strada dei Gesuiti angolo via Fragigena, strada del Carmine, strada Vallisa, piazza San Pietro, piazzetta 62 marinai, strada dei Dottula / strada Attolini, strada Palazzo di Città angolo Sant’Anselmo, piazza dell’Odegitria, strada Arco del Carmine e piazza Federico II di Svevia. Nel caso di piazza San Nicola, le stesse lavorazioni saranno adattate alla tipologia di pavimentazione in essere, ossia i sanpietrini, mentre in largo Albicocca si procederà con il ricollocamento del dissuasore lapideo divelto che sarà riposizionato.