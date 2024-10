Bari, 'Baskin, un canestro per tutti': l'evento sportivo inclusivo in programma l'8 ottobre

BARI – Martedì 8 ottobre, alle ore 10, si terrà l'evento "Baskin, un canestro per tutti" presso il centro commerciale Mongolfiera Japigia (Via Natale Loiacono 20). L'iniziativa, volta a promuovere lo sport inclusivo, vedrà la partecipazione di esponenti della Regione Puglia, del Comune di Bari, dell'Ente Italiano Sport Inclusivi (Eisi), e di società sportive come la Fortitudo Trani, da tempo impegnate nella promozione dello sport per tutti.

L'evento è rivolto agli studenti di diverse scuole di Bari e della provincia Bat, che avranno l'opportunità di vivere un'esperienza condivisa e accessibile a tutti, all'insegna dell'inclusione. Dopo l'incontro istituzionale, ci sarà una dimostrazione pratica di baskin sul campo allestito sul tetto del centro commerciale, grazie al supporto della struttura.

Baskin, abbreviazione di "basket integrato", è una disciplina sportiva che permette a persone con e senza disabilità di giocare insieme, valorizzando le diverse abilità di ciascun partecipante. Questo evento, patrocinato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Bari e dall'Ente Italiano Sport Inclusivi, sottolinea l’importanza dello sport come strumento di integrazione sociale e inclusione.

L'iniziativa rappresenta un'occasione per sensibilizzare il pubblico e promuovere uno sport davvero aperto a tutti, in cui le differenze diventano risorsa e valore aggiunto.