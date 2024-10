La Banca Popolare di Puglia e Basilicata partecipa alla seconda edizione di 'È Cultura!'

Mercoledì 10 ottobre – “Incontro sull’Uomo di Altamura” (ore 9:15 – 11:30): un gruppo di speleologi ed esperti incontrerà gli studenti del Liceo Cagnazzi di Altamura per raccontare il ritrovamento dell'Uomo di Altamura, una delle più importanti scoperte archeologiche del territorio. A coinvolgere i ragazzi ci sarà anche Antonio Ferrante, editore dell'interessante volume.

Mercoledì 10 ottobre – “Investiamo sul Futuro” (ore 10:00 – 11:00): una lezione digitale organizzata con FEduF, rivolta agli studenti delle scuole superiori di Puglia e Basilicata, sui temi dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile.

Scatti & Ritratti: durante l’intera settimana si valorizzerà il progetto che unisce fotografia e disegno, raccontando le storie delle persone che fanno parte della nostra realtà. Un collega, ritrattista e fotografo, ha incontrato durante l’estate soci, clienti e dipendenti per trasformare i loro racconti in ritratti realizzati con grafite e carboncino. Le prime opere verranno svelate attraverso un video racconto nelle filiali di Altamura e Gravina, e successivamente sarà allestita una mostra completa.

“BANCOMART”: durante la settimana verrà dato risalto al nuovo progetto di riciclo creativo che trasformerà le carte di credito dismesse in opere d'arte, unendo sostenibilità e creatività. Le carte troveranno una nuova vita, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'arte e il rispetto per l'ambiente.

“La partecipazione a 'è Cultura!' rappresenta un'opportunità per ribadire il nostro sostegno a iniziative che valorizzano il legame tra cultura e territorio. Siamo convinti che investire in progetti culturali contribuisca a creare un dialogo proficuo con la comunità e a promuovere un futuro più consapevole - dichiara Rossella Dituri, Responsabile Comunicazione BPPB.”

Martedì 9 ottobre – “LiberiAMOci dal fumo” (ore 17:30): un incontro organizzato ad Altamura presso l'Hotel Fuori le Mura, in collaborazione con l'Associazione Una Stanza per un Sorriso e dedicato all’analisi e alla discussione delle sfide e delle opportunità legate alla prevenzione e al superamento della dipendenza da tabacco. La tavola rotonda si propone di esplorare un approccio integrato alla lotta contro il fumo, coinvolgendo esperti in sanità pubblica. Verranno affrontati temi cruciali come l’impatto del fumo sulla salute, le migliori strategie per aiutare chi desidera smettere, le politiche di controllo del tabacco e la necessità di prevenzione soprattutto tra i giovani. L’obiettivo è sensibilizzare i partecipanti, promuovere stili di vita sani e identificare azioni concrete per ridurre l’incidenza del fumo nella popolazione, anche in relazione alle nuove forme di consumo, come le sigarette elettroniche.