Bari Brasil Film Fest 2024: mercoledì 23 ottobre la conferenza stampa di presentazione

BARI - Mercoledì 23 ottobre alle ore 11.15, presso la Libreria Laterza di Bari (via Dante Alighieri, 49/53), si terrà la conferenza stampa di presentazione del Bari Brasil Film Fest 2024. Organizzato dall’associazione culturale Abaporu e diretto artisticamente da Vanessa Mastrocessario Silva, il festival si svolgerà dal 26 al 30 ottobre, portando in Puglia una selezione di film brasiliani contemporanei.

Il Bari Brasil Film Fest rientra nel progetto “Promuovere il cinema 2024”, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Fondazione Apulia Film Commission, con fondi POC Puglia 2014-2020, Azione 6.7.

Alla conferenza stampa prenderanno parte:

Vanessa Mastrocessario Silva , direttrice artistica del festival

, direttrice artistica del festival Gianpaolo Camaggio , produttore esecutivo

, produttore esecutivo Paola Romano , Assessore alle Culture del Comune di Bari

, Assessore alle Culture del Comune di Bari Carlo Emanuele Valperga di Masino, Console onorario del Brasile a Bari

L'incontro sarà un'importante occasione per scoprire in anteprima il programma del festival e i titoli delle pellicole in proiezione, che celebrano il meglio del cinema brasiliano e promuovono l'interscambio culturale tra Italia e Brasile.