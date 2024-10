Bari, contrasto ai roghi tossici e all’abbandono di rifiuti: al via il gruppo di lavoro congiunto tra il Municipio IV e il Comune di Valenzano

BARI - La presidente del Municipio IV Maria Chiara Addabbo rende noto che questa mattina la Commissione speciale municipale sul tema dei Roghi tossici e dell’Abbandono di rifiuti ha tenuto un incontro con una delegazione del Comune di Valenzano, composta dai consiglieri Carmela Susca e Federico Falco, per individuare un percorso condiviso idoneo ad affrontare la questione in modo efficace e coordinato.Nel corso della riunione si è discusso dell’importanza di concentrare risorse e impegno con i Comuni limitrofi, attraverso la creazione di un gruppo di lavoro intercomunale, in modo da elaborare un protocollo d’intesa utile ad attivare una serie di iniziative che non solo contrastino attivamente il fenomeno dell’abbandono di rifiuti e dei roghi tossici, ma che prevedano attività di bonifica e riqualificazione delle aree interessate.Tra le azioni previste, particolare attenzione sarà dedicata all’implementazione di un sistema di condivisione delle informazioni e degli interventi, oltre al monitoraggio costante delle zone più critiche, così da lavorare sulla prevenzione e da garantire una sorveglianza più efficace del territorio.“L’incontro di questa mattina rappresenta un primo passo significativo verso la costruzione di una strategia condivisa che vede nella sinergia tra Comuni e istituzioni un punto di forza per la tutela ambientale e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini - commenta Maria Chiara Addabbo -. Questa collaborazione che ha preso il via subito dopo il mio insediamento, per la quale ringrazio i consiglieri municipali che hanno immediatamente condiviso l'obiettivo di tutela del territorio che la sottende, ci permetterà di mettere a disposizione della collettività risorse e competenze e di affrontare un fenomeno tanto complesso quanto urgente”.