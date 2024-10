Cisalfa Sport cresce in Puglia e inaugura un nuovo punto vendita a Monopoli

CURNO - Cisalfa Sport, la catena omnicanale di riferimento per la vendita di abbigliamento, calzature e attrezzature per lo sport e il tempo libero in Italia, inaugurerà nella mattina di domani, alle ore 9.00, un nuovo negozio a Monopoli (BA) nell’area commerciale di Viale Aldo Moro.Il nuovo punto vendita Cisalfa Sport, che rappresenta il quinto store nella provincia di Bari e il nono in Puglia, si sviluppa su una superficie di circa 1.000 metri quadrati pensati per far vivere la migliore esperienza ai visitatori e offrire prodotti e accessori dei mondi citywear, sportswear e active con aree suddivise per genere, oltre che per sport, e più di 50 tra i migliori brand come Adidas, Asics, Bear, Ellesse, Fila, Nike e Puma. Inoltre, l’azienda ha previsto circa 15 nuove assunzioni per garantire la massima attenzione e qualità di servizio ai clienti, portando a più di 130 le persone impiegate in Puglia.“Siamo orgogliosi di inaugurare un nuovo vendita in Puglia che rappresenta un ulteriore e significativo passo del nostro piano di espansione in Italia e in questa regione, che ora conta 9 negozi Cisalfa Sport” afferma Ismaele Niero, Sales Director di Cisalfa Group. “In Cisalfa Group crediamo in un mondo in cui il benessere nasce dallo sport e siamo impegnati a diffondere questa visione su tutto il territorio nazionale. Per questo motivo entro la fine dell’anno prevediamo di consolidare ulteriormente la nostra presenza in Italia con nuove aperture che, oltre a portare con sé nuovi posti di lavoro e investimenti sul territorio, vogliono favorire l’avvicinamento degli italiani alla passione per lo sport e l’attività fisica.”Il nuovo negozio, frutto di un investimento di oltre 400.000 euro, si sviluppa secondo un layout contemporaneo e sostenibile, studiato per far vivere un’esperienza immersiva, più facile e intuitiva ai visitatori, grazie a spazi disegnati per orientare il cliente in aree suddivise per genere, occasione d’uso brand e attività sportive, quali running, calcio, padel, pallacanestro e outdoor. Le aree espositive sono state ottimizzate per ridurre la densità di prodotti, senza penalizzare la selezione, e migliorare la presentazione da un punto di vista estetico e tecnico delle collezioni.I negozi Cisalfa Sport sono concepiti con caratteristiche tali da ridurre l’impatto ambientale dei consumi e migliorare l’efficientamento energetico. Lo store presenta l’illuminazione a LED, che permette di ridurre i consumi di circa il 50% rispetto a quella tradizionale, un impianto fotovoltaico da quasi 50 kWp, un impianto di riscaldamento e condizionamento di ultima generazione collegato ad un sistema di telegestione centralizzato (-5/10% di sprechi in base all’impianto e al negozio) e strutture perimetrali degli espositori in legno certificato FSC e PEFC.