Bari ospita la terza edizione di Franchising Meet: un'opportunità imperdibile per futuri imprenditori

BARI - Il 24 ottobre 2024, Bari sarà il palcoscenico della terza edizione di Franchising Meet, un evento imperdibile per chi desidera entrare nel mondo del franchising. L'appuntamento è fissato presso l'Hotel Excelsior Bari, in via Giulio Petroni 15, a partire dalle ore 15:00.

Franchising Meet rappresenta un’opportunità unica per potenziali imprenditori di interagire direttamente con brand di successo, tra cui McDonald’s, Camomilla, Doppio Malto, Private Community, Tosca, Lowengrube, NaturHouse, Spritzzeria e RE/Max. I partecipanti avranno la possibilità di discutere le varie proposte di affiliazione e scoprire come avviare la propria attività con marchi affermati.

Quest’anno, dopo le tappe di Roma e Milano, Bari è l’unica città del Sud a ospitare l'evento, evidenziando la sua crescente importanza nel panorama imprenditoriale nazionale. L'evento è organizzato in partnership con Assofranchising, il principale ente rappresentativo del franchising in Italia, che garantirà un alto livello di qualità e professionalità.

Durante il pomeriggio, i partecipanti potranno anche partecipare a sessioni informative e workshop dedicati, utili per approfondire tematiche fondamentali legate al franchising e al mondo imprenditoriale.

Non perdere l'occasione di entrare in contatto con marchi affermati e scoprire come trasformare la tua idea di business in realtà. Per ulteriori informazioni e registrazioni, visita il sito ufficiale: www.franchisingmeet.it.