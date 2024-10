Bari si prepara ad ospitare Didacta Italia – Edizione Puglia

BARI - Tutto pronto per DIDACTA ITALIA – Edizione Puglia, il prestigioso evento nazionale dedicato al mondo della scuola, in programma da mercoledì 16 a venerdì 18 ottobre nella Nuova Fiera del Levante di Bari, presentato questa mattina in conferenza stampa. Tre giorni full time per la formazione dei docenti di ogni ordine e grado e per l’aggiornamento di tutti i professionisti del comparto scuola con 170 eventi del programma scientifico e oltre 1000 calendarizzati da parte delle oltre 150 aziende ed enti partecipanti.“Didacta sarà un’esperienza straordinaria per la Puglia, in cui sarà restituito un grande protagonismo al territorio e alle tante eccellenze del nostro sistema scolastico e formativo.” ha dichiarato l’assessore regionale Sebastiano Leo che ha aggiunto: “Tra le tante novità che caratterizzeranno l’edizione pugliese segnalo la presenza di Before , un’innovativa Welcome area, ad ingresso gratuito, pensata da Regione Puglia per attrarre un pubblico più ampio e il percorso formativo realizzato con 18 ordini professionali, degli architetti e degli ingegneri, sul tema dell’architettura scolastica. Sarà una novità assoluta dell’edizione pugliese in cui rifletteremo sulla qualità degli spazi dell’istruzione e sui rapporti tra scuola, città e territorio . Il Before sarà anche la tappa finale dello straordinario tour sull’orientamento universitario in barca a vela con cui stiamo circumnavigando la Puglia in questi giorni. Con i ragazzi che arriveranno a Bari a bordo delle tre imbarcazioni daremo il via all’edizione pugliese di Didacta Italia”.“Sono moltissime le iscrizioni dei docenti e dei dirigenti scolastici al programma scientifico. Per fortuna oggi, dalle ore 14, verrà riattivata la Carta del Docente da parte del MIM e sarà possibile utilizzarla per l’acquisto del biglietto. Il mio invito è a partecipare e a continuare ad iscriversi, per coloro che non l’avessero ancora fatto” ha dichiarato Paola Concia di Didacta Italia.Didacta Italia – Edizione Puglia è organizzata da Firenze Fiera con la presenza istituzionale della Regione Puglia e si avvale di un Comitato organizzatore di cui fanno parte (a fianco di Firenze Fiera), il Ministero dell’Istruzione e Merito, il Comune di Bari e gli Uffici scolastici regionali di Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Campania e Sicilia. Partner scientifico: INDIRE. Partner: Didacta International.Dopo il successo ottenuto in Sicilia, l’evento si propone per la prima volta in Puglia in un’area di oltre 12.000 metri quadrati. Dall’editoria all’edilizia, passando per tecnologie, arredi, cancelleria, servizi, didattica museale, destinazioni turistiche, formazione all’educazione musicale e molto altro, la Fiera sarà un luogo di incontro imperdibile per tutti i livelli di istruzione e formazione.Alla conferenza stampa , moderata dalla dirigente della sezione regionale Istruzione e Università Maria Raffaella Lamacchia, sono intervenuti l’assessore regionale Sebastiano Leo, l’assessore all’istruzione del comune di Bari Vito Lacoppola, la coordinatrice del comitato organizzatore di Didacta Italia, Paola Concia, la presidente della Fiera del Levante, Simonetta Lorusso, il presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, il Presidente dell'Ordine degli architetti PPC di Bari Cosimo Damiano Mastronardi e il Presidente dell'Ordine degli ingegneri di Bari, Umberto Fratino.“La città di Bari è orgogliosa di ospitare la più grande fiera dedicata al mondo della scuola negli spazi della nostra campionaria. Un’occasione straordinaria, per tutti gli attori del comparto scolastico e per le istituzioni a vario titolo coinvolte, per conoscere le esperienze e i percorsi didattici più avanzati e per confrontarsi con esperti di diverse discipline afferenti all’universo della scuola. La scuola che vogliamo per le nuove generazioni è un luogo di formazione in cui le tecnologie siano al servizio della crescita armoniosa dei bambini e delle bambine fin dai primissimi anni d’età; luoghi sicuri, confortevoli, accoglienti in cui gli alunni possano esprimere i propri talenti e coltivare la propria curiosità. Una scuola che non lasci indietro nessuno, che delle differenze faccia il motore di una nuova consapevolezza condivisa e che sia in grado di proporre, nei diversi ordini e gradi, un’offerta formativa al passo coi tempi per consentire ai ragazzi e alle ragazze di farsi protagonisti del proprio futuro” ha dichiarato l’assessore all’istruzione del comune di Bari, Vito Lacoppola.La Regione Puglia sarà grande protagonista sia con ampi spazi istituzionali per la promozione e diffusione delle opportunità offerte al mondo dell’istruzione dal PR PUGLIA FESR – FSE+ 2021-2027 che con un vasto programma di attività e di incontri nella Main Hall intitolata a Gaetano Salvemini. Edilizia scolastica, sistema zerosei, Campus ITS Academy, Patti territoriali sono solo alcuni dei temi in campo. Tra i tanti appuntamenti si segnalano il convegno del 16 ottobre (ore 14,30) intitolato “L’avvio della sperimentazione nazionale della Filiera formativa tecnologico-professionale”, a cura di INDIRE, MIM e Regione Puglia, in cui le 170 scuole aderenti si incontreranno per la prima volta per mettere a punto il percorso di sperimentazione o il panel “Gli spazi dell’istruzione” (17 ottobre, ore 15,30) con gli architetti di fama internazionale Cino Zucchi e Alberto Ferlenga in cui sarà esplorato il ruolo fondamentale che l'architettura scolastica gioca nell'educazione e nello sviluppo della comunità urbana.A concludere il programma della Main Hall, il talk show finale del 18 ottobre ore 14 “La Didacta che ti Puglia” in cui si proverà ad esplorare il ruolo dell’istituzione scuola, intesa come crescita culturale ed emotiva dell'individuo e della società. L’iniziativa, moderata da Enzo Magistà, sarà animata dal noto attore e conduttore televisivo Antonio Stornaiolo che coinvolgerà in pubblico in sala direttamente dalla platea.Tutti gli eventi in programma nella Main Hall daranno diritto all’ingresso gratuito ali padiglioni della Fiera Didacta Italia – Edizione Puglia, previa registrazione al link: https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi?filterPuglia=true Per iscriversi e partecipare agli eventi formativi è necessario consultare il programma scientifico sul sito di Didacta Italia: https://fieradidacta.indire.it/it/programma-didacta-italia-puglia-2024/ e selezionare le attività di interesse, completando la procedura con l’acquisto del biglietto direttamente sul portale, utilizzando anche la Carta del docente.L’edizione pugliese di Didacta Italia, dedicata a Gaetano Salvemini, sarà arricchita dalla presenza di di “Before”, un’innovativa Welcome area, ad ingresso gratuito, in cui saranno raccontate le eccellenze del sistema di formazione terziaria della Puglia ma non solo. Coding e robotica educativa, scuole che promuovono la salute, percorsi didattici per l’inclusione e la solidarietà, innovazione e media education, povertà educative, ma anche musica, audiovisivo, lirica tra i banchi di scuola. Largo anche ai temi del lavoro, alle professioni del futuro e alla qualità dei luoghi dell’apprendimento. Tutte esperienze che saranno raccontate nei padiglioni 17 e 18, in cui è prevista anche la tappa finale del tour in barca a vela sull’orientamento universitario che dopo aver animato i porti di Taranto, Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Brindisi e Manfredonia approderà proprio nella Fiera di Bari. (https://www.beforepuglia.it)Nel Before si progetterà la scuola del futuro con un percorso formativo, un contest e alcune mostre destinati ai tecnici, architetti e ingegneri, docenti e non docenti, sui temi dell’innovazione degli spazi dell’istruzione e della qualità nei progetti per l’edilizia scolastica. In particolare, sarà possibile partecipare ad attività formative e espositive sul tema dell’architettura scolastica, dello spazio educante e dei rapporti tra le scuole e le città e i territori. Una novità assoluta introdotta da Regione Puglia che ha coinvolto ben 18 ordini professionali di architetti e ingegneri di Puglia, Basilicata e Molise e il Consiglio nazionale degli architetti.Come da tradizione, anche questa edizione pugliese di Didacta italia, accoglierà il concerto dell’l’Orchestra Erasmus, a cura di INDIRE, che si esibirà giovedì 17 ottobre alle ore 21,00 al Teatro Petruzzelli, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni”. Saliranno sul palco circa 50 giovani musicisti che hanno svolto o stanno svolgendo un’esperienza di mobilità internazionale Erasmus, provenienti da 60 Conservatori di tutta Europa.