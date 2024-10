Basso Salento: Ruba nelle chiese, arrestato un 38enne

TRICASE - Un uomo di 38 anni, originario di Gagliano del Capo, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Tricase per aver commesso una serie di furti nelle chiese del basso Salento. Il ladro seriale avrebbe rubato circa un migliaio di euro dagli offertori e dai candelieri votivi presenti nei luoghi di culto.L’arresto è avvenuto grazie all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Lecce, su richiesta della Procura. Decisive per l’individuazione del responsabile sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle aree interessate dai furti. Le registrazioni hanno permesso agli inquirenti di ricostruire gli spostamenti del 38enne e raccogliere prove sufficienti per procedere all’arresto.L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.