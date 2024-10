Ciliento: “La nuova livrea verde dei treni regionali di Trenitalia rende chiara la vision di un TPL sostenibile”

Questa mattina presso la stazione di Roma Ostiense il Gruppo FS ha presentato il nuovo brand Regionale caratterizzato da treni con livrea rinnovata dal colore verde e da linee morbide e pulite. Una nuova identità delle flotte che renderà meglio riconoscibile il servizio di trasporto ferroviario regionale offerto da Trenitalia in tutto il paese. Servizio che in Puglia viene erogato sulla base di un contratto di durata quindicennale (2018-2032), del valore di un miliardo e 700 milioni di euro.

“Quando questi treni circoleranno in Puglia daranno chiaro il senso di un servizio di trasporto pubblico locale orientato alla sostenibilità ambientale – ha commentato l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -. Una visione che la Regione Puglia condivide con tutte le società di trasporto impegnate sul territorio. Il Regionale Puglia di Trenitalia avrà presto una flotta completamente rinnovata con età media inferiore a tre anni grazie ai 42 nuovi treni messi in circolazione quest’anno (con un ultimo in arrivo entro fine 2024), ai tre treni già consegnati negli anni scorsi e agli ulteriori quattro nuovi treni che entreranno in servizio nel corso del 2025. Questo significa trasporto pubblico sostenibile, cioè rispettoso dell’ambiente e dell’utenza, che può viaggiare su mezzi confortevoli, moderni, sicuri. E molto presto resi riconoscibili dall’apposito brand.”