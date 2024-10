Bisceglie, sparatoria a Corso Umberto I: un 18enne colpito da un proiettile mentre era in motorino

BISCEGLIE - Nella notte scorsa, un ragazzo di soli 18 anni è stato gravemente ferito da un proiettile mentre era in sella al suo motorino nella zona di Corso Umberto I. L’episodio ha scatenato paura e preoccupazione tra i residenti della zona.Il giovane è stato immediatamente trasportato in codice rosso all'ospedale di Bari, dove attualmente si trova in prognosi riservata. Le condizioni del ragazzo destano grande preoccupazione e sono monitorate dai medici.Le indagini sono state affidate ai carabinieri, che stanno esaminando le telecamere di sorveglianza presenti nell'area per cercare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo una prima ricostruzione, il colpo potrebbe essere partito da un altro ciclomotore che stava transitando nella zona al momento della sparatoria.