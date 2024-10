Alla Camera di Commercio Psichiatria e psichedelici: convegno a Bari

BARI - Il 25 ottobre decine di esperti a colloquio su nuove prospettive di trattamento per chi soffre di disturbi psichiatrici.Nuove strategie per il trattamento dei più comuni disturbi al centro di una giornata di incontri a Bari. Esperti da tutta Italia e da altri Paesi europei ospiti della Sala Alessandro Ambrosi della Camera di Commercio, per iniziativa della Società Italiana di Medicina Psichedelica (SIMEPSI), insieme alla Società Italiana di Psichiatria (SIP).Il convegno intende dare conto di un decennio di studi sull'efficacia clinica di sostanze come la psilocibina, LSD, MDMA, ed altri potenziali farmaci nel percorso clinico di pazienti che soffrono di disturbi dell’umore, ansia, dipendenze, disturbo post traumatico da stress e altri.I dati indicano un'efficacia risposta incoraggiante, mediata in parte dai recettori 5HT2A della serotonina, coinvolti sia nella genesi di molti disturbi psichiatrici nonché in alcuni processi di risposta alle terapie.Al dibattito medico-scientifico si affianca la ricerca di un quadro normativo che faciliti l'applicazione di protocolli di ricerca e di cura, in linea con le più rigorose indicazioni internazionali, in grado di facilitare l'integrazione tra le competenze interessate, tenendo conto delle implicazioni che queste sostanze hanno avuto finora in ambito clinico, psicopatologico e tossicologico.Il convegno "5HT2A - La sottile linea rossa" è sostenuto da ASL Bari, Comune e Università deglistudi di Bari Aldo Moro. Gli esperti coinvolti provengono dalle università di Bari, Roma, Milano- San Raffaele, Chieti, Losanna.Nel programma, la presentazione del romanzo "La ragazza eterna" di Andrea Piva, che ha contribuito al dibattito sull'impiego di psichedelici in psichiatria. A conclusione dei lavori, l'Officina degli Esordi di Bari ospiterà una serata di musica animata dai Mood Maneuvers. Per maggiori informazioni, ADR Congressi srl - Tel. 080 4038597 - Email: info@adrcongressi.com