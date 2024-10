Brindisi: arrestato 54enne per atti persecutori ai danni dell'ex compagna

BRINDISI - La vicenda era iniziata nei mesi precedenti, quando la donna aveva denunciato l’ex compagno per i suoi comportamenti persecutori, scatenati dalla fine della loro relazione sentimentale. Nonostante la denuncia e un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento alla vittima, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi il 16 ottobre, l’uomo ha continuato con le sue azioni moleste.Nella mattinata del 18 ottobre, l'uomo si è recato presso l'attività commerciale della donna, rivolgendole insulti e minacce, per poi dileguarsi. L’intervento tempestivo della Squadra Mobile della Questura di Brindisi ha permesso di rintracciare il 54enne e raccogliere prove decisive. Fondamentali per l’indagine sono state le dichiarazioni della vittima, alcuni file audio da lei registrati e le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle vicinanze.Alla luce delle evidenze, l’uomo è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Brindisi. Grazie alla recente normativa, che consente l’arresto in flagranza differita per stalker, è stato possibile fermare l’individuo e garantire alla vittima maggiore protezione.Le forze dell'ordine continuano a ribadire l’importanza di denunciare tempestivamente simili episodi, per permettere un rapido intervento a tutela delle persone vulnerabili.