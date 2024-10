Brindisi, il presidente di Aeroporti di Puglia commenta la chiusura temporanea dell’aeroporto del Salento

BRINDISI – In seguito alla temporanea chiusura dell’Aeroporto del Salento di Brindisi, causata da un principio di incendio al motore di un aeromobile in partenza, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha rilasciato una dichiarazione elogiando la gestione dell’emergenza.“Quanto accaduto oggi a Brindisi ha messo in luce, ancora una volta, l’eccellente livello di preparazione delle donne e degli uomini di Aeroporti di Puglia. In meno di tre ore, grazie al coordinamento tra la nostra struttura e il personale dei Vigili del Fuoco, dell’ENAC, dell’ENAV e delle Forze dell’ordine, siamo riusciti a riaprire lo scalo e riprendere le operazioni di volo sospese a causa dell’incidente,” ha dichiarato Vasile.Tutte le operazioni di messa in sicurezza e assistenza ai passeggeri coinvolti sono state svolte senza alcuna conseguenza grave. Vasile ha sottolineato come l’emergenza odierna abbia evidenziato l’importanza di una rete aeroportuale moderna ed efficiente per la Puglia. Nonostante la complessità della situazione, la gestione operativa ha garantito che i passeggeri, sia in arrivo che in partenza, non subissero disagi significativi.L’interoperabilità degli aeroporti pugliesi ha permesso di mantenere alti standard di sicurezza, consentendo ai passeggeri di partire e arrivare nella regione con solo lievi differimenti negli operativi, necessari a garantire il massimo livello di safety.