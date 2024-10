Brindisi, volo Ryanair: Mazzotta chiede audizione in Commissione per garantire sicurezza

BRINDISI – Dopo l’ennesimo incidente di volo di un aereo Ryanair, il capogruppo di Forza Italia, Paride Mazzotta, ha depositato una richiesta di audizione in V Commissione per l’assessore regionale ai Trasporti, il presidente di Aeroporti di Puglia e i vertici territoriali dell’ENAC.“L’incidente di oggi, che ha portato alla chiusura dell’intero scalo di Brindisi, solleva gravi preoccupazioni sulla sicurezza e la manutenzione degli aeromobili. Non possiamo ignorare la serie di guasti segnalati nei mezzi della compagnia irlandese negli ultimi giorni,” ha dichiarato Mazzotta.La presenza di Ryanair nella Regione, sostenuta da una serie di incentivi nel corso degli anni, impone un livello di sicurezza massimo per tutti i passeggeri. “Quello che è accaduto oggi avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi ed è semplicemente intollerabile. Abbiamo il dovere di approfondire la questione e garantire che tali incidenti non si ripetano,” ha concluso Mazzotta, sottolineando la necessità di un aumento dei controlli e delle misure di sicurezza nel settore aereo.La richiesta di audizione mira a chiarire le procedure in atto e a garantire la sicurezza dei voli nella Regione.