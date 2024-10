Latiano, venerdì 4 ottobre mostra sul tarantismo e concerto del Canzoniere Grecanico

- Venerdì 4 ottobre, alle ore 19, presso il Centro Polivalente Graziano Zizzi, in via Roma (ex biblioteca) a Latiano, sarà inaugurata la mostra "Il tarantismo degli anni Settanta nei reportage di Giovanni Valentini", a cura di Salvatore Luperto e Anna Panareo, alla presenza del Sindaco Cosimo Maiorano, del Presidente del Consiglio Comunale Gabriele Argentieri e dell’Assessore alla cultura Monica Albano.