'Camminata tra gli olivi': Acquaviva delle Fonti partecipa alla Giornata Nazionale il 27 ottobre 2024

ACQUAVIVA DELLE FONTI – Scoprire e riscoprire la bellezza naturale del territorio e sensibilizzare la cittadinanza sulla tutela dell’ambiente. Sono i due obiettivi ambiziosi dell’ottava giornata nazionale della “Camminata tra gli Olivi”, che quest’anno si terrà anche ad Acquaviva, domenica 27 ottobre. Un’iniziativa promossa dall’associazione nazionale “Città dell’Olio” che con lo slogan “Salvare un oliveto salva la vita”, a sottolineare l’urgenza di proteggere gli oliveti e il nostro ecosistema tutto.L'evento gratuito è organizzato dalla Pro Loco Curtomartino di Acquaviva delle Fonti con il Comune di Acquaviva delle Fonti, la cooperativa dei Produttori Associati, l'UTE di Acquaviva delle Fonti e il Centro Polivalente per Anziani e avrà inizio venerdì 25 ottobre, alle 18 a Palazzo de Mari, con un workshop sulle origini degli olivi nell'area mediterranea.Il percorso di domenica, invece, avrà inizio alle ore 09.30 da piazza Garibaldi (ex biblioteca comunale) e si svilupperà per 2,5 chilometri nell'agro acquavivese, dando ai partecipanti l’occasione di conoscere la qualità delle olive coltivate sul territorio. Da qui il gruppo si sposterà nel frantoio dei produttori agricoli associati, dove avrà la possibilità di conoscere tecniche di produzione e segreti di spremitura fino a degustare l'olio accompagnato da prodotti locali, a cura del Centro Polivalente per Anziani.Essendo parte dell’associazione nazionale Città dell’Olio, Acquaviva delle Fonti si distingue per la sua vocazione agricola e per la produzione di olio di alta qualità. La “Camminata tra gli Olivi” è un’occasione per valorizzare questa tradizione e per far conoscere ai cittadini il ruolo fondamentale che il settore olivicolo riveste nel tessuto economico locale. Attraverso eventi come questo, si punta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un’agricoltura sostenibile e rispettosa dell’ambiente.Il sindaco Marco Lenoci ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa: “Siamo lieti di partecipare a un evento che non solo celebra la bellezza del nostro territorio, ma ci ricorda anche quanto sia fondamentale proteggere e valorizzare il nostro patrimonio naturale. Questa giornata rappresenta un’opportunità per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente. Invito tutti i cittadini, pertanto, a partecipare per vivere insieme questa esperienza immersi nella natura e riscoprire il nostro legame con la terra.”Mariagrazia Barbieri, assessore all’Agricoltura e al Marketing territoriale di Acquaviva delle Fonti, ha dichiarato: “Gli oliveti rappresentano una risorsa preziosa per il nostro territorio e con questa iniziativa vogliamo anche contrastarne l’abbandono. La ‘Camminata tra gli Olivi’ ci permette di riflettere sull’importanza della loro tutela, in termini ambientali ma anche economici perché un territorio curato è un territorio bello e attrae visitatori, sostenendo l’economia locale”.