Circolo della Vela Bari: Nicola Di Pilla si aggiudica il XVIII Trofeo 'Pino Carabellese'

BARI - Una domenica perfetta quella del XVIII Trofeo “Pino Carabellese”. Ad aggiudicarsi l’ambito titolo al termine della giornata di prove è stato Nicola Di Pilla (CV Bari) seguito in classifica DIV A (11 – 15 anni) dai compagni di squadra Gianmarco Russo e Carol Veneri, prima anche tra le ragazze. Sempre in Div A premiato anche Marco De Nicolò, primo classificato tra i nati nel 2013.

Per la Div B (9-10 anni) il primo classificato è Matteo D’Addabbo (CV Bari) che ottiene anche il premio come primo classificato tra i nati nel 2015. A seguirlo, nella classifica generale ci sono poi Nicola Forleo (LNI Pescara) e Federica Cantoro (CV Bari) che ottiene anche il primo posto tra le ragazze.

Ad accompagnare le tre prove portate a termine un vento da Maestrale tra i 12 e i 15 nodi che ha reso perfetta la giornata di regate per i 64 piccoli giovani velisti Optimist che hanno partecipato alla manifestazione, valida anche come settima tappa e ultima del campionato zonale Optimist VIII Zona FIV il cui vincitore è risultato essere anche in questo caso Nicola Di Pilla.

E mentre a Bari si regatava tra Optimist, a Formia andavano in acqua gli Ilca del CV Bari. Anche in questo caso si registra un grande successo per il CV Bari che ha ottenuto ottimi e inaspettati risultati conquistando la prima edizione del Trofeo Open Ilca. Si tratta di un trofeo challenger, che significa che il prossimo anno deve essere riconsegnato per poi essere riassegnato. Tre le tappe che lo hanno caratterizzato per la prima edizione con regate che si sono svolte a Venezia, a Punta Ala (Europa Cup) e Formia (tappa conclusiva). Ed è stato proprio a Formia che gli atleti del CV Bari hanno conquistato la vetta delle classifiche generali del Trofeo con Francesco Stabile, che ha ottenuto il titolo di campione tra gli Ilca 4 mentre il compagno di squadra Francesco Romani è risultato vincitore negli Ilca 6. Sempre a Formia bene anche Martina Volpicella che ha conquistato il terzo posto femminile di tappa.

Sempre nel fine settimana il CV Bari ha partecipato, in rappresentanza della Puglia, alla nona edizione del Trofeo Coni estivo a Catania. Qui il giovane Mattia Cantoro (13 anni) al termine delle prove ha ottenuto il terzo posto nella classifica generale optimist.