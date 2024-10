Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome convocata per il 17 ottobre alle 11.30

ROMA – È stata convocata una seduta in modalità mista della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per giovedì 17 ottobre 2024, alle ore 11.30. Durante l’incontro, verranno affrontati diversi punti di rilevante importanza, che saranno poi discussi anche nelle successive riunioni della Conferenza Unificata, della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Regioni in sessione europea.

Tra i principali temi all’ordine del giorno: Proposta di documento per l’audizione congiunta delle Commissioni Bilancio del Senato e della Camera. La proposta si concentra sull’esame del Piano strutturale di bilancio di medio termine, già trattato durante l’audizione del 7 ottobre 2024, fornendo ulteriori elementi di approfondimento.

Revisione del Payback farmaceutico : valutazioni in merito alla richiesta del Presidente della Regione Abruzzo, che ha sollecitato una revisione dei criteri di ripartizione del Payback farmaceutico, previsto dalla legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

Pareri su autorizzazioni per trapianti di rene da donatore vivente : tre pareri relativi all’autorizzazione delle attività di trapianto di rene presso le Aziende Ospedaliere Universitarie di Pisa, Siena e Careggi (Firenze), in conformità al DM 116/2010.

Riduzione dello spreco alimentare : una proposta di documento per l’audizione presso la 9ª Commissione del Senato nell’ambito dell’esame delle proposte di legge riguardanti la riduzione dello spreco alimentare.

Intelligenza Artificiale (IA): discussione degli esiti della rilevazione del 2024 sull’uso sperimentale dell’intelligenza artificiale nelle Regioni italiane, con l'obiettivo di valutare le esperienze in corso e i casi d’uso più rilevanti. L’incontro si prospetta significativo per delineare le politiche regionali su temi cruciali per la gestione territoriale e per il dialogo istituzionale tra Stato e Regioni. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sugli esiti della conferenza, è possibile consultare il sito ufficiale www.regioni.it.