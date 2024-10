Controlli straordinari dei carabinieri in Puglia: lotta alla circolazione illegale dei veicoli e al traffico di sostanze stupefacenti

L’importanza della lotta all’esterovestizione

L’esterovestizione è particolarmente preoccupante poiché consente agli intestatari di veicoli di eludere gli obblighi di assicurazione e revisione, che in Italia sono più rigorosi rispetto ad altri Paesi. Tale comportamento può comportare gravi rischi per la sicurezza stradale, in quanto veicoli non in regola possono circolare senza le necessarie garanzie.

Risultati dei controlli

Durante il servizio straordinario, i Carabinieri hanno identificato oltre 500 persone e controllato 356 autovetture, di cui 30 con targa estera. Sono state elevate 88 sanzioni al codice della strada, con un totale di circa 10.000 euro di multe. In aggiunta, i militari hanno ritirato 5 patenti di guida e sequestrato o posto in fermo amministrativo 6 veicoli.

Interventi contro la Droga

Il servizio ha incluso anche misure per garantire la sicurezza pubblica: sono state effettuate 35 perquisizioni personali e veicolari, portando al rinvenimento di circa 3 grammi di cocaina e 47 grammi di hashish. Di conseguenza, 15 persone sono state segnalate alla locale Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Prossimi passi

L’impegno dei Carabinieri nella lotta all’esterovestizione e nel contrasto al traffico di droga continuerà nelle prossime settimane, assicurando una maggiore sicurezza e prossimità ai cittadini. Questi interventi straordinari sono parte di un più ampio piano di azione volto a garantire il rispetto delle normative stradali e la sicurezza collettiva.