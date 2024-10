Torre Alemanna, alla scoperta del 'Borgo Stregato' camminando a lume di torcia

FOGGIA - Esplorare e conoscere Torre Alemanna nel periodo più spettrale dell’anno, attraverso la visita serale a lume di torcia e lo spettacolo del teatrino delle ombre. Due attività diverse per avvicinarsi alla suggestiva storia dell’insediamento teutonico che affonda le sue radici nelle affascinanti vicende dei cavalieri legati all’imperatore Federico II. “Il Borgo Stregato” è il nuovo appuntamento in programma giovedì 31 ottobre 2024 a Torre Alemanna, Borgo Libertà, organizzato in occasione di Halloween per visitare con occhi e curiosità diverse angoli, corridoi, affreschi, stanze e torre dell'antica struttura oggi sede del Museo delle ceramiche di XV-XVI secolo. Gli eventi sono promossi da Frequenze, ente gestore del Complesso Museale di proprietà del Comune di Cerignola.Alle ore 18:30 è previsto il ritrovo dei partecipanti, piccoli e grandi, che saranno accompagnati nella visita di Torre Alemanna alla sola luce delle torce, con la possibilità – per chi lo desidera – di venire vestito anche in costume. La serata proseguirà alle ore 19:30 con lo spettacolo del teatrino delle ombre per bambini e con una cena per i più piccoli, a cui sarà dato in dono anche un piccolo regalo a tema. Per gli adulti, invece, ci sarà l’apericena realizzata con i prodotti provenienti da “centonove/novantasei”, la bottega che a Foggia vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie. Gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, la partecipazione a “Il Borgo Stregato” permetterà di conoscere maggiormente le bellezze storiche, culturali ed architettoniche di Torre Alemanna al fine di costruire cittadini del domani partecipi della vita della comunità, inseriti e protagonisti del proprio contesto quotidiano.Per informazioni su costi ed iscrizioni è possibile scrivere alla mail torrealemanna@reteoltre.it , chiamare o inviare un messaggio al numero 392.9927977.