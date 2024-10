Convegno sulla malattia rara CMT a Bari: diagnosi precoce e approccio olistico al paziente

BARI - Tutto pronto per il convegno “Malattia rara CMT: diagnosi precoce e presa in carico olistica del paziente e del nucleo familiare”, che si terrà il 19 ottobre presso l’Hotel Excelsior di Bari, dalle 8:00 alle 14:00. L'evento, organizzato in occasione dei 25 anni dell’Associazione Italiana per la malattia di Charcot Marie Tooth (AICMT), ha l'obiettivo di sensibilizzare e formare su questa rara patologia, con particolare attenzione alla diagnosi precoce e alla gestione globale del paziente.

Il convegno vedrà la partecipazione di pazienti, medici e rappresentanti delle istituzioni e mira a favorire un percorso preventivo, diagnostico e di presa in carico attraverso specifici esami fin dalla nascita. Si discuterà anche dei centri specializzati per il trattamento della CMT e delle difficoltà attuali, in particolare in Basilicata, come sottolineato dal referente dell’Associazione AICMT, Salvatore Losenno.

Il programma prevede l'intervento di numerosi esperti del settore, tra cui Isabella Laura Simone, Giuseppe Caputo e Marina De Tommaso, con focus su genetica, neurofisiologia e riabilitazione. La tavola rotonda finale approfondirà l’approccio olistico alla cura del paziente e del suo nucleo familiare.

L’evento è accreditato con 5 crediti ECM per i professionisti sanitari e crediti formativi per assistenti sociali.

Per maggiori informazioni e supporto all'associazione: