Putignano: ladri in fuga con una collana e alcuni formaggi

PUTIGNANO - Un insolito furto è avvenuto sabato sera in una residenza di campagna a Putignano, dove i ladri sono riusciti a portare via solo una collana e alcuni formaggi. I malviventi si sono introdotti nell’abitazione dopo aver forzato una finestra e, una volta dentro, si sono subito diretti nella camera da letto, rovistando nei cassetti e ribaltando tutto.Nonostante abbiano trovato una collana, non si sono accorti che nel cassetto del comò, nascosto dentro un fazzoletto piegato e stirato, vi erano diverse centinaia di euro. Insoddisfatti del bottino, i ladri hanno cercato in cucina, senza trovare altro di valore nei pensili e nei cassetti. Alla fine, hanno aperto il frigorifero e, con un bottino piuttosto insolito, sono fuggiti con una mezza caciotta da 600 grammi e un cacioricotta.I ladri sono scappati senza che nessuno li sorprendesse, lasciando i proprietari della casa sorpresi dal curioso furto.