Francoforte, al via la 76ma edizione della Fiera del Libro

di ALESSANDRA POLITI - FRANCOFORTE - Inizia oggi la 76ma edizione della Frankfurter Buchmesse, con l'Italia ospite d'onore. - Inizia oggi la 76ma edizione della Frankfurter Buchmesse, con l'Italia ospite d'onore.





"FMB24 is Read!ng - Read. Reflect. Relate" è il motto scelto quest'anno per una Fiera che si presenta come la più importante del settore nel panorama europeo, in grado di ospitare 300.000 visitatori specializzati per oltre 9.000 espositori.





L'ultimo dato rappresenta un primato mondiale. Per l’occasione, l’Associazione Italiana Editori ha curato un programma letterario d’eccezione: 91 autrici e autori italiani a confronto con esponenti della cultura di lingua tedesca in più di 50 eventi che si terranno nel Padiglione di Italia Ospite d’Onore, 19 "testimoni del tempo" impegnati in 11 dibattiti sull’attualità e i grandi temi della nostra epoca, 21 appuntamenti di un programma professionale che farà incontrare i protagonisti del mondo del libro italiano e internazionale e a cui se ne aggiungono altri 9 organizzati dalle Regioni.





C'è anche la Casa Editrice Kimerik, al Padiglione 6.1-Stand D11 col mio romanzo "Il guaritore delle bolle ferite".