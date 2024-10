Fratelli d’Italia si rafforza ad Acquaviva delle Fonti: nuovi ingressi nel gruppo consiliare

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Fratelli d’Italia continua a crescere ad Acquaviva delle Fonti, consolidando la propria posizione come prima forza politica del consiglio comunale. Durante la conferenza stampa di oggi, è stato annunciato l’ingresso nel gruppo consiliare del vicesindaco Claudio Solazzo, di Pietro D’Antini e di Ezio Caporusso, che si aggiungono all’assessore Mariagrazia Barbieri e ai consiglieri Franco Montenegro e Francesco Bruno.A intervenire durante l’incontro sono stati, tra gli altri, l’On. Michele Picaro, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, la Sen. Vita Maria Nocco e il sindaco di Acquaviva Marco Lenoci.Il rafforzamento della squadra consiliare di Fratelli d’Italia rappresenta un segnale importante per la politica locale e un chiaro esempio della fiducia che il partito sta riscuotendo tra gli amministratori locali.Dichiarazione di Michele Picaro, presidente provinciale di Fratelli d’Italia: “Siamo estremamente soddisfatti per l’allargamento del nostro gruppo ad Acquaviva delle Fonti. L’adesione di figure di spicco come il vicesindaco Claudio Solazzo, Pietro D’Antini ed Ezio Caporusso rappresenta un passaggio naturale e coerente con il costante lavoro che Fratelli d’Italia sta portando avanti sul territorio. Questi ingressi, insieme all’impegno dell’assessore Mariagrazia Barbieri e dei consiglieri Franco Montenegro e Francesco Bruno, rafforzano ulteriormente la nostra capacità di essere la prima forza consiliare ad Acquaviva. È la dimostrazione che Fratelli d’Italia è sempre più attrattiva, grazie alla competenza e alla serietà di chi si unisce al nostro progetto. Continueremo a lavorare per garantire risultati concreti per la nostra comunità".La crescita del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ad Acquaviva si inserisce in un contesto più ampio di rafforzamento del partito a livello provinciale e nazionale, grazie alla capacità di attrarre amministratori locali e figure di rilievo che condividono i valori e gli obiettivi del movimento.