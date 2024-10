Galatone d’Autunno: Gusto, Arti e Mestieri: 8 e 9 novembre appuntamento nel centro storico

GALATONE - Ritorna "Galatone d’Autunno – Gusto, Arti e Mestieri", la manifestazione che celebra le tradizioni culinarie, artistiche e culturali del nostro territorio. L’evento, giunto alla sua quarta edizione, si terrà l'8 e il 9 novembre 2024 nel suggestivo centro storico di Galatone, con due giornate ricche di sapori, arte, musica e folklore. Organizzato dal Comune di Galatone e dalla Pro Loco Galatone, con la partecipazione di numerosi partner tra cui il Gal Terra d’Arneo, l’Associazione Italiana Sommelier (sez. di Lecce), la Pro Loco Savelli, il Gal Kroton e l’Unpli Crotone, l’evento è un’occasione imperdibile per scoprire le eccellenze gastronomiche della Puglia e della Calabria, in un incontro tra culture e tradizioni culinarie.Le strade del centro storico, da Via San Sebastiano fino a Piazza Costadura, si trasformeranno in una grande vetrina dei prodotti tipici locali. La Piazza del Food sarà il fulcro dello scambio interculturale tra Puglia e Calabria, con la preparazione e la degustazione di piatti tipici delle due regioni, come le celebri Pettole, i Pezzetti te cavaddhru, il tradizionale Quatarone di Galatone.In più, gli ospiti potranno scoprire e acquistare i migliori prodotti agroalimentari dai produttori locali. Particolare attenzione sarà riservata al vino, con la presenza di numerosi produttori vitivinicoli di Puglia e Calabria. Le degustazioni, curate dai sommelier dell'AIS, permetteranno di assaporare etichette selezionate, con un occhio di riguardo ai vini certificati DOP, IGP e DOC, e a quelli biologici e tradizionali.Come ogni anno, il percorso sarà arricchito da installazioni artistiche realizzate da artisti locali, pensate per immergere i visitatori nell’atmosfera autunnale. Le opere saranno collocate lungo i vicoli e le corti, creando un connubio affascinante tra arte contemporanea e tradizione. Inoltre, chiese e palazzi storici del centro di Galatone saranno aperti al pubblico, offrendo l’opportunità di ammirare da vicino i tesori architettonici della città. Sarà un’occasione unica per scoprire angoli nascosti e visitare luoghi di grande valore storico e culturale.La musica avrà un ruolo centrale durante l’intera manifestazione. Entrambi i giorni, il cantautore savellese Gino Grande porterà le tradizioni musicali della Calabria al pubblico salentino. L'8 novembre, il gruppo Viaggio Popolare condurrà i partecipanti in un viaggio tra suoni e ritmi tipici del Salento, mentre il 9 novembre sarà la volta dei Kalinka, con la loro musica travolgente. Sempre il 9 novembre, l’Associazione di volontariato Mani aprirà la serata con l’iniziativa dedicata a "San Martino in Piazza", un evento che celebra una delle tradizioni più amate dell’autunno pugliese."Galatone d’Autunno" non è solo un’occasione di festa, ma anche un momento per promuovere e valorizzare i prodotti agroalimentari regionali. L’evento si propone di far conoscere le eccellenze a marchio "Prodotti di Qualità", oltre ai prodotti certificati DOP, IGP, DOC e biologici, coinvolgendo ristoratori e pasticceri locali per offrire piatti preparati secondo le ricette della tradizione.Se sei un artigiano o un produttore e vuoi esporre i tuoi prodotti a "Galatone d’Autunno", puoi inviare la tua manifestazione di interesse entro il 27 ottobre 2024. Le richieste dovranno pervenire all’Associazione Pro Loco Galatone: Via email: proloco.galatone@libero.itOppure telefonando al numero 0833.861316 (dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19).Vi aspettiamo l’8 e il 9 novembre a Galatone per vivere insieme due giornate all’insegna dei sapori, della cultura e delle tradizioni del nostro territorio!