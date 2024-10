Gatto brutalmente aggredito a Gravina in Puglia, LNDC denuncia: 'Rò, mascotte di un agriturismo, vittima di una violenza inaccettabile'

GRAVINA IN PUGLIA – LNDC Animal Protection ha denunciato un nuovo caso di violenza contro animali sui social, lanciando un appello affinché si trovi il responsabile dell'aggressione subita da Rò, una gattina simbolo di Tenuta Capotenda. La micetta, conosciuta e amata dai visitatori dell’agriturismo, è stata ritrovata con segni evidenti di un’aggressione brutale, secondo LNDC.Nel post dell'associazione, si legge che Rò sarebbe stata colpita violentemente, probabilmente anche a sassate, dato che il suo corpo presentava gravi tumefazioni. L’elemento più inquietante, però, è che sul suo corpo sarebbero stati trovati stecchini di legno conficcati, indicando un’atrocità deliberata.LNDC Animal Protection ha sporto una denuncia formale e chiede aiuto ai cittadini per identificare il colpevole: "Per arrivare a commettere atrocità di questo genere – dichiarano – serve una persona da fermare e aiutare, prima che diventi un pericolo ancora più grande".