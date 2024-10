Presidenza della Regione Puglia, oggi la presentazione della missione umanitaria in Madagascar della Cooperativa Sociale San Bernardo di Latiano

BARI - Mercoledì 30 ottobre 2024, presso la sede della Presidenza della Regione Puglia, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della missione umanitaria realizzata lo scorso settembre in Madagascar dalla Cooperativa Sociale San Bernardo di Latiano, in collaborazione con l'associazione Ripartiamo APS. Alla conferenza hanno partecipato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, la dirigente regionale Elena Memeo, il direttore generale della Cooperativa Sociale San Bernardo, Giuseppe Natale, il direttore generale dell'ASL di Brindisi, Maurizio De Nuccio, e Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del Presidente della Regione Puglia. - Mercoledì 30 ottobre 2024, presso la sede della Presidenza della Regione Puglia, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della missione umanitaria realizzata lo scorso settembre in Madagascar dalla Cooperativa Sociale San Bernardo di Latiano, in collaborazione con l'associazione Ripartiamo APS. Alla conferenza hanno partecipato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, la dirigente regionale Elena Memeo, il direttore generale della Cooperativa Sociale San Bernardo, Giuseppe Natale, il direttore generale dell'ASL di Brindisi, Maurizio De Nuccio, e Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del Presidente della Regione Puglia.





La missione, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio regionale della Puglia, dall'ASL di Brindisi e dal Comune di Latiano, ha portato oltre 200 kg di farmaci, vestiti, materiale didattico e giocattoli alle popolazioni più vulnerabili del Madagascar, grazie a una campagna di crowdfunding.





Particolarmente significativo è stato l'avvio del progetto di telemedicina, che consentirà alla popolazione locale di accedere a screening ecografici, diagnosi e cure altrimenti precluse, con referti e diagnosi gestiti dal Centro Igea di Grottaglie e dall'UOC di Cardiologia di Modica.





Tommaso Gioia, consigliere per la sanità del Presidente della Regione Puglia, ha dichiarato: "Sono profondamente emozionato nel vedere come una realtà della mia amata provincia di Brindisi stia intraprendendo iniziative così importanti e significative in ambito sociale e umanitario. La missione in Madagascar, con il prezioso progetto di telemedicina, rappresenta una vera e propria luce di speranza per quelle popolazioni che ancora oggi hanno un accesso limitato all'assistenza sanitaria".





Tommaso Gioia ha aggiunto: "Ringrazio il Presidente Emiliano per aver espresso pubblicamente la sua stima nel lavoro che svolgo ogni giorno per la sanità. Ho voluto fortemente questa presentazione in Regione per dare il giusto valore a quello che può fare la provincia di Brindisi, ed andare oltre confine".





Il direttore generale dell'ASL di Brindisi, Maurizio De Nuccio, ha sottolineato l'importanza di tali progetti a carattere sociale e internazionale, che vedono la Regione Puglia e l'ASL di Brindisi impegnate a supportare e promuovere.





Questa missione rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio possa generare iniziative di grande valore sociale e umanitario, aprendo una speranza per le popolazioni più fragili del nostro pianeta.