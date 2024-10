Grande partecipazione alla prima giornata del XXI Raduno Nazionale A.N.F.I.

SAN GIOVANNI ROTONDO – Si è conclusa con successo la prima giornata del XXI Raduno Nazionale dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia (A.N.F.I.), organizzato con il supporto della Guardia di Finanza, della Regione Puglia e di vari partner istituzionali e privati. Il raduno di quest'anno è particolarmente significativo poiché coincide con il 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, una ricorrenza di grande importanza per il Corpo.

La giornata si è aperta in Piazza Europa con l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro, accompagnate dall’esibizione delle unità cinofile del Corpo e della Fanfara della Legione Allievi della Guardia di Finanza. Alla cerimonia erano presenti numerose autorità, tra cui il Presidente Nazionale dell'A.N.F.I. Gen. C.A. M.A.V.M. Pietro Ciani, il Sindaco di San Giovanni Rotondo Filippo Barbano, il Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza Gen. Div. Guido Mario Geremia e il Comandante Provinciale Col. Carmine Loperfido. Partecipavano anche rappresentanti della Legione Allievi di Bari, dell’A.N.F.I. di Manfredonia, oltre a scolaresche locali.

In serata, all'interno della nuova chiesa di San Pio, si è tenuto il concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza, diretta dal Maestro Col. Leonardo Laserra Ingrosso e presentato da Monia Palmieri, Event Manager del raduno. Il programma musicale ha spaziato da opere classiche, come Exsultate Iubilate di Mozart, a brani celebri come Nabucco di Verdi e Nuovo Cinema Paradiso di Morricone. Il concerto si è concluso con l’esecuzione dell'inno nazionale, accolto con grande entusiasmo dai presenti.

Tra gli ospiti che hanno preso la parola durante l’evento, il Gen. Pietro Ciani e il Gen. Div. Guido Mario Geremia hanno salutato i partecipanti, seguiti da un intervento del Sindaco Barbano, suggellando così una prima giornata ricca di emozioni e celebrazioni.