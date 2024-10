I City Angels festeggiano 30 anni di volontariato sulla strada

MILANO - Ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, li ha citati come esempio della Milano generosa e solidale. E domenica 20 ottobre, a Milano, i City Angels festeggiano i loro 30 anni di volontariato sulla strada. Fondati nel 1994 a Milano da Mario Furlan, i “baschi blu” sono presenti in 20 città italiane e in due svizzere con oltre 600 volontari, di cui più della metà donne e un quarto immigrati.

L’appuntamento è per domenica 20 ottobre dalle ore 10.00 alle 17.00 a Milano, presso la Sala degli Affreschi della Società Umanitaria, in via San Barnaba 48. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Milano, della Città metropolitana e della Regione Lombardia. Saranno presenti 300 volontari, provenienti da tutte le città.

Si inizierà alle ore 10.00 con i saluti del Consiglio direttivo, del Comitato d’Onore, del Presidente della Società Umanitaria, Alberto Jannuzzelli, e della Madrina dei City Angels, Daniela Javarone. Saranno presenti in sala i testimonial dei City Angels Marcello Balestra, Enrico Beruschi, Roberto Da Crema, Carlo Pistarino. Dopodiché la volontaria Lorena Vargas farà una carrellata di questi 30 anni di volontariato, e il fondatore, Mario Furlan, terrà un intervento su come i bisogni, e i City Angels, sono cambiati in 30 anni.

Alle ore 11.30 ci saranno i saluti delle Autorità: il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala; l’Assessora regionale ai Servizi sociali, Elena Lucchini; la Consigliera delegata della Città metropolitana, Diana De Marchi; il Prefetto, Claudio Sgaraglia; e il Questore, Bruno Megale. Subito dopo si svolgerà il gemellaggio tra i City Angels e il Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia), alla presenza dei suoi vertici: il Segretario Generale Giuseppe Tiani, il Segretario Nazionale Marco Oliva e il Segretario Nazionale e Provinciale Enzo Delle Cave.

Successivamente verranno presentati i tre nuovi Ambassador dei City Angels: il banchiere Matteo Arpe, il Presidente della Bcc di Carate Brianza Ruggero Redaelli e la Responsabile delle iniziative per il sociale di Banca Intesa San Paolo, Sofia Narducci.

Tra le ore 12.00 e le 12.45 si terrà un intermezzo musicale con i testimonial dei City Angels: Alberto Fortis, Ivana Spagna, Marco e Marta Ferradini, Tao, Cecilia Gayne e gli Alta Moda.

Dopo la pausa pranzo i lavori riprenderanno alle ore 14.00 con i Coordinatori delle varie sezioni che illustreranno quanto hanno fatto nell’ultimo anno. Alle ore 15.00 arriverà l’Arcivescovo di Milano, Mons. Mario Delpini, che porterà il suo saluto e il suo incoraggiamento. Alle ore 15.20, dopo la benedizione dell’Arcivescovo, proseguiranno le esposizioni dei Coordinatori. E alla fine, tra le ore 16.40 e le 17.00, verranno premiati gli Angeli più meritevoli: quelli che si sono distinti nell’assistere i senzatetto, nell’aiutarli a trovare una casa e un lavoro, e nel portare sicurezza sulle strade della propria città. Il Raduno terminerà con la promessa, la mano sul cuore, fatta da tutti i volontari, di impegnarsi per la solidarietà; e con l’iconico “lancio del basco”.