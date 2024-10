Il McDonald’s Job Tour fa tappa a Bari

BARI – Si è tenuto lunedì 21 ottobre, presso la Sala Eventi di Porta Futuro Bari, in via Ravanas 233, il McDonald’s Job Tour, evento itinerante dedicato alla selezione del personale per le nuove aperture e assunzioni del brand su scala nazionale. A partire dalle ore 10.00, numerosi candidati hanno partecipato ai colloqui per lavorare nel nuovo ristorante McDonald’s di prossima apertura a Bari o in quelli già attivi nella città.

McDonald’s ha infatti aperto 85 posizioni, destinate a persone motivate, inclini al lavoro di squadra e orientate al contatto con il cliente. Le nuove risorse saranno inserite in un percorso di formazione specifico e saranno assunte con contratti part-time o full-time, in linea con le disposizioni del Contratto Nazionale del Turismo.

Il Job Tour a Bari

Con questa tappa barese, McDonald’s ha dato il via al processo di reclutamento per il suo prossimo ristorante in città, che si aggiungerà agli 11 già presenti in provincia. Durante la giornata di selezione, oltre 180 candidati hanno partecipato a colloqui individuali, avendo anche l’occasione di conoscere e confrontarsi con i dipendenti di altri ristoranti McDonald’s, condividendo esperienze e aspettative.

Un’opportunità di lavoro in McDonald’s

Queste nuove assunzioni fanno parte del piano di crescita che McDonald’s ha avviato per il 2024 e che prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in Italia, dove attualmente operano più di 700 ristoranti con oltre 35.000 dipendenti. Il marchio si impegna a garantire un ambiente inclusivo e offre pari opportunità di crescita a tutti i collaboratori: oggi, il 62% del personale è rappresentato da donne, con una significativa presenza di giovani sotto i 29 anni e una quota studentesca del 32%.

Grazie a un programma di formazione con oltre un milione di ore l’anno, McDonald’s punta a sviluppare i talenti interni, offrendo un percorso strutturato che permette una crescita professionale sostenibile, mentre il 92% del personale è assunto con contratti a tempo indeterminato, contribuendo a fare della catena una realtà stabile e inclusiva.