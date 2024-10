Bari: il sindaco Leccese a colloquio con l'ambasciatore del Senegal

BARI - Il sindaco di Bari Vito Leccese ha ricevuto oggi, a Palazzo di Città, Ngor Ndiaye, ambasciatore della Repubblica del Senegal in Italia. Ad accompagnare l’ambasciatore, il console onorario del Senegal a Bari Massimo Navach.

Durante l’incontro, conclusosi con uno scambio di doni, l’ambasciatore ha sottolineato l’impegno del Senegal per accrescere e rafforzare l’interscambio e la cooperazione con il nostro Paese, anche alla luce del “Piano Mattei” promosso dal governo italiano, e con la Puglia e il territorio di Bari. In particolare, all’interno del suo programma di incontri con istituzioni e realtà economiche locali, l’ambasciatore ha fatto visita in questi giorni al presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli, con il quale ha discusso futuri scenari di collaborazione, tra i quali un protocollo di intesa tra Nuova Fiera del Levante e Fiera di Dakar per accrescere l’internazionalizzazione.

L’ambasciatore e il console, inoltre, hanno ringraziato il sindaco e la Città di Bari per aver ospitato negli scorsi mesi, negli spazi dell’ex Tesoreria di Palazzo di Città, un seggio per le elezioni presidenziali del Senegal, agevolando in questo modo la partecipazione al voto della comunità senegalese residente in città e nei territori limitrofi.

“Sono molto contento di questa visita di Sua Eccellenza l'ambasciatore del Senegal Ngor Ndiaye – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese -. Abbiamo avuto la possibilità di discutere non solo dei sentimenti di accoglienza della nostra città nei confronti di una comunità, quella senegalese, che da anni è ben integrata sul nostro territorio, ma abbiamo parlato anche degli sviluppi futuri di una cooperazione tra città. Il Senegal è un Paese in forte crescita all'interno del continente africano, e a noi fa molto piacere che possano svilupparsi, in futuro, rapporti ancora più stretti di collaborazione”.