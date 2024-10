Il prof. Signorelli apre a Bari i lavori del congresso della Società italiana di Neurochirurgia

Prof. Francesco Signorelli



Il congresso proseguirà fino a sabato 26 ottobre all’Hotel Nicolaus.

BARI - Parte domani a Bari con la cerimonia di apertura alle 18 al Teatro Piccinni il 73esimo congresso della Società italiana di Neurochirurgia. Ad aprire i lavori il professor Francesco Signorelli, direttore dell’unità operativa di Neurochirurgia al Policlinico di Bari e il professor Maurzio Fornari, presidente della Società italiana di Neurochirurgia. Oltre agli interventi istituzionali ci sarà il saluto del direttore generale dell’ospedale universitario barese, Antonio Sanguedolce. L’appuntamento richiamerà i massimi esperti della neurochirurgia da tutta Italia per trattare temi tradizionali come la chirurgia dell’insula, i conflitti neurovascolari ed i cavernomi alla luce dei recenti progressi delle tecniche di imaging, monitoraggio funzionale, approcci mini-invasivi.“Il ritorno del congresso a Bari dopo 40 anni – spiega il prof. Signorelli – è un’occasione di confronto con il passato e di stimolo ad accogliere le nuove sfide. Concentrandoci sulla formazione dei giovani e promuovendo la multidisciplinarietà, puntiamo a plasmare il futuro della neurochirurgia. Un motivo di grande entusiasmo è il joint meeting con la Società francese di Neurochirurgia, che rafforza il nostro impegno in un approccio internazionale”.