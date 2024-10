'Il Punto su Prevenzione, Innovazione e Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenza in Oncologia' e presentazione del portale sugli screening oncologici

ROMA – L’agenzia di public affairs Cuiprodest, ideatrice dell’Osservatorio sul Piano Oncologico Nazionale “NonAndarciPiano”, annuncia con entusiasmo l'evento “Il Punto su Prevenzione, Innovazione e Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenza in Oncologia”, che si svolgerà il 22 ottobre 2024, presso la Sala azzurra della Camera di commercio di Bari (Corso Cavour 2), a partire dalle ore 15:00.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per discutere l’implementazione del Piano Oncologico Nazionale (PON) nelle regioni meridionali d’Italia, un progetto pluriennale che mira a trasformare l'approccio all'oncologia nel paese. Inoltre, sarà presentato un nuovo portale gratuito, dedicato a informare i cittadini sui programmi di screening attivi in ogni ASL d’Italia.

La moderazione dell’evento sarà affidata alla giornalista del Il Sole 24 Ore, Barbara Gobbi. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Sottosegretario di Stato Marcello Gemmato, del Presidente della Regione Puglia e Assessore alla salute pro tempore Michele Emiliano, del Presidente di Confindustria Bari-BAT Sergio Fontana, e del Presidente della LILT - Lega italiana lotta contro i tumori Francesco Schittulli.

L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti delle Reti oncologiche di Puglia, Basilicata, Campania e Sicilia, noti professionisti del settore sanitario e rappresentanti delle istituzioni regionali. Le conclusioni saranno affidate alla dott.ssa Daniela Galeone, Direttore Uff.8 Prevenzione della salute del Ministero della Salute.

Questo incontro è patrocinato da Confindustria Bari-BAT e dalla sua sezione Sanità, e dalla LILT. Inoltre, gode del contributo non condizionante di importanti aziende del settore, quali Bristol Myers Squibb, General Electric Healthcare e BMS.

L’incontro si prospetta come un’opportunità cruciale per approfondire i temi legati alla prevenzione e all’innovazione in oncologia, promuovendo un dialogo costruttivo tra istituzioni, professionisti del settore e cittadini, al fine di migliorare l'approccio diagnostico e terapeutico in Italia.