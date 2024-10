Anche l'Istituto Comprensivo 'Zimbalo' di Carmiano protagonista a Didacta Puglia 2024

La dirigente scolastica Maria Grazia Rongo

CARMIANO - La Rete musicale “Insieme in...concerto”, coordinata dall’Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale “Zimbalo” di Carmiano (LE), sarà tra i protagonisti di Didacta Puglia 2024, uno degli eventi più significativi in Italia dedicato alla didattica e alla formazione.Didacta Puglia si svolgerà dal 16 al 18 ottobre 2024 presso la Fiera del Levante di Bari, riunendo docenti, dirigenti scolastici ed esperti del settore educativo provenienti da tutta Italia per condividere esperienze innovative nel campo dell'istruzione.La Rete musicale “Insieme in...concerto” parteciperà a questo importante incontro per presentare la propria proposta educativa, portata avanti da oltre un decennio da più di quindici scuole secondarie salentine di primo e secondo grado, molte delle quali ad indirizzo musicale. Questa iniziativa ha il supporto attivo del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni educative.La Rete ha come obiettivo la valorizzazione della Musica, attraverso la formazione di un’Orchestra e di un Coro d’eccellenza, composti ogni anno dagli alunni più meritevoli di ciascun istituto. Questi studenti, sostenuti da compagni del Liceo per alcune specialità strumentali, sono diretti dal Maestro Silvia Stella del Conservatorio di Lecce.Ogni anno, la Rete sceglie un tema conduttore e una serie di brani musicali legati ad esso. Gli allievi delle classi di Composizione del conservatorio preparano arrangiamenti specifici, che vengono distribuiti agli studenti. Dopo un periodo di studio autonomo, l’esperienza culmina nell’attività musicale presso l’auditorium del Conservatorio e si conclude con una serata dedicata alla musica, sia classica che leggera, al Teatro Politeama di Lecce. Durante questo evento, si esibiscono musicisti di livello internazionale come ospiti d’onore, rendendo l'esperienza ancora più memorabile.Per raccontare la nostra esperienza formativa a Didacta, parteciperanno non solo i Dirigenti scolastici dei vari istituti e i rappresentanti delle istituzioni, ma anche ospiti di prestigio che hanno arricchito le ultime edizioni dell’evento, tra cui musicisti salentini di fama internazionale che si sono esibiti con l'orchestra e il coro.L’evento rappresenta un’importante occasione per mettere in luce il valore della musica nell’educazione e per rafforzare la rete di collaborazione tra le scuole e le istituzioni culturali, offrendo un esempio concreto di come la formazione musicale possa essere un potente strumento di crescita personale e sociale. Vi aspettiamo numerosi a Didacta Puglia 2024!